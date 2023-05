Albert en Maria delen al 60 jaar lief en leed

Nieuwerkerken

Zestig jaar geleden, op 30 mei 1963, gaven Albert Wintmolders (80) en Maria Saro (79) uit Kozen elkaar het jawoord. Het diamanten paar heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Achterkleinzoon Lias zorgde pas nog voor een viergeslacht in mannelijke lijn. Albert werkte heel zijn leven als vrachtwagenchauffeur. Zijn grote passie zijn de duiven, dus hij is nu heel vaak in zijn duivenkot te vinden. Maria is altijd huisvrouw geweest en kan enorm genieten van bloemen. “Lief en leed met elkaar delen, dat is volgens mij hun succesformule voor zo’n lang en gelukkig huwelijk”, zegt dochter Christel. (gn)