Vandaag op Roland Garros: Elise Mertens voor plaats in de derde ronde en drie Belgische dubbeldames aan zet

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen

Deze Belgen spelen vandaag

Elise Mertens (WTA 28) begint om 11 uur aan haar tweederondewedstrijd tegen de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 86). “Ik weet dat het beter moet dan in de eerste partij”, zei Mertens na haar overwinning in de eerste ronde tegen de Slovaakse Viktoria Hruncakova (WTA 136).

Maryna Zanevska vormt voor het eerst sinds de US Open weer een dubbelduo met Kimberley Zimmerman. De Belgische dames nemen het op tegen de thuisspeelsters Tessah Andrianjafitrimo en Fiona Ferro, die een wildcard kregen. Kirsten Flipkens speelt met de Amerikaanse Shelby Rogers haar eerste dubbelwedstrijd van het toernooi tegen Nuria Parrizas Diaz en Sabrina Santamaria.

© REUTERS

Deze partij(en) mag u niet missen

Niet voor niets staan ze geprogrammeerd op het showcourt Philippe-Chatrier. Voor de tweede keer komen de topfavorieten Carlos Alcaraz (ATP 1) en Novak Djokovic (ATP 3) in actie. Djoko zit nog met een klacht nadat hij een politieke boodschap op een camera had geschreven. Beide topreekshoofden zouden weinig problemen moeten hebben met respectievelijk de Japanner Taro Daniel (ATP 112) en de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 83).

Wie zich wil laten onderdompelen in een vleugje Frans chauvinisme: vandaag speelt de beste Française, Caroline Garcia én komt de chouchou Lucas Pouille, terug na een depressie en drankproblemen, weer in actie. Een staaltje van het Franse enthousiasme kreeg u al dinsdagnacht, na de remontada van Gaël Monfils.

Novak Djokovic. — © AP

Nog iets wat u moet weten

Sander Gillé en Joran Vliegen, het Belgische dubbelpaar, zijn aan beste seizoen bezig. Ze klopten de ex-nummers een Nikola Mektic (ATP 15) en Mate Pavic (ATP 13). Gillé: “Ik denk dat de ervaring nu een grote rol speelt. We kunnen beter analyseren wat er fout ging. Dankzij onze resultaten moeten we ook minder toernooien spelen en kunnen we blessures vermijden. Dat maakt een groot verschil.”

In de tweede ronde spelen ze tegen de Finnen Patrik Niklas-Salminen en Emil Ruusuvuori of de Fransen Grégoire Barrère en Quentin Halys.

Lucas Pouille. — © PRESSE SPORTS