OPROEP. Al Pacino (83) wordt opnieuw papa: ben jij of ken jij iemand die op latere leeftijd vader werd?

De 83-jarige Amerikaanse acteur Al Pacino wordt binnenkort voor de vierde keer vader. Zijn vriendin, de meer dan 50 jaar jongere Koeweits-Amerikaanse Noor Alfallah, zou de achtste maand van haar zwangerschap in zijn gegaan, zo meldt entertainmentwebsite TMZ.

In april vorig jaar werd bekend dat de 83-jarige acteur een relatie heeft met Alfallah (29), die in 2018 nog een relatie beëindigde met de 79-jarige Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Kort daarna zou ze hebben gedatet met de Amerikaanse miljardair en investeerder Nicolas Berggruen (61).

Noor Alfallah met Nicolas Berggruen.

Zijn drie eerste kinderen kreeg Al Pacino, onder meer bekend van de maffiaklassieker ‘Scarface’, met twee verschillende vrouwen: Beverly D’Angelo en Jan Tarrant.

Ook Pacino’s collega Robert De Niro (79) maakte in mei bekend dat hij voor de zevende keer vader is geworden. Zijn vriendin Tiffany Chen zette dochtertje Gia Virginia Chen-De Niro op de wereld. Het oudste kind van De Niro is 51 jaar oud, het jongste nog geen maand.

