Pukkelpop presenteert voorgerecht met Black Box Revelation, Blackwave., Portland en The Subs

Tot nog toe had Pukkelpop namen gelost voor vrijdag, zaterdag en zondag. Nu maakt het festival de volledige affiche van donderdag bekend. Zoals altijd gaat dan nog niet het hele terrein open. Optredens en dj-sets zijn er die avond in de Dance Hall, Club, Boiler Room en Booth.

LEES OOK. Dit betaal je voor een pint op verschillende festivals

Het gaat om negentien voornamelijk Belgische acts, met rock van Black Box Revelation, hiphop van Blackwave., metal van Psychonaut, pop van Portland en dance van The Subs. Die laatste komen met een speciaal project: I Want To Dance Again, zoals hun gelijknamige nummer. “Met een heleboel muzikale gasten, waarover later meer”, klinkt het bij Pukkelpop. In 2019 was het dé act van Pukkelpop Kwartier, een onvergetelijk feest.

The Subs op Pukkelpop Kwartier in 2019: een onvergetelijk feest. — © Jokko

Ook Andromedik, Ax Emblem, DC Noises, Freq444, Gomorris, de Genkse dj Hyalyte, Keyser, Kwijt Trek System, Omdat Het Kan & Average Rob, She The DJ, Flo Windey ft. Skyve, Sophie Straat (uit Nederland, de enige act uit het buitenland donderdag), The Boilerboys en Wannes Lenaerts openen mee het festival op 17 augustus.

Tickets voor donderdag zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar. Alleen wie een vrijdag- of combiticket heeft, kan vanaf 18 uur mee komen feesten op het festivalterrein. Meer info op pukkelpop.be