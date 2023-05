Nieuwe borden moeten seksende koppels weren uit Zeeuwse duinen: “We krijgen twintig tot dertig klachten per jaar”

De Nederlandse gemeente Veere, gelegen aan de Zeeuwse kust, is het beu dat zijn duinen worden gebruikt “als ontmoetingsplek voor seksuele handelingen”. Nieuwe borden met daarop een duidelijk verbod ‘geen seks’ moet de overlast een halt toeroepen.

De gemeente heeft acht borden opgesteld aan de duinen van het Zeeuwse natuurgebied Oranjezon. Het gebied grenst aan het twee kilometer lange naakstrand langs de kust van het eiland Walcheren en zou regelmatig gebruikt worden toevluchtsoord voor koppeltjes. Volgens een persbericht van de gemeente stapelden de klachten over op seks beluste recreanten zich op.

Een beeld van het natuurgebied. — © BELGAIMAGE

“Bij handhaving komen twintig tot dertig klachten per jaar binnen”, zegt een woordvoerster van de gemeente Veere aan De Telegraaf. Of er een verband bestaat met het aangrenzende naaktstrand, weet zij niet: “Ik kan daar geen harde uitspraken over doen.”

Familiestrand

De nieuwe campagne van de gemeente is duidelijk. “Geen seks”, staat er te lezen op de borden. Boven de boodschap is een doorstreepte pictogram te zien van twee voetenparen die naar elkaar gericht zijn en waarvan het ene paar zich tussen de voeten van de andere bevindt. Wie toch nog wordt betrapt op seks in de duinen, kan rekenen op een boete van 100 euro.

Strandpaviljoenhouders in de omgeving vinden dat de gemeente overreageert. “Ik werk hier al dertig jaar. Dat gebeurt hier niet. Dit is gewoon een niet bestaand probleem bedacht door overijverige ambtenaren”, reageert Klaas Moelker van paviljoen De Piraat bij De Telegraaf. “Dit is een familiestrand. Ouders zullen schrikken als ze met hun kinderen langs zo’n bord lopen. Je wilt niet dat je kinderen met dergelijke praktijken worden geconfronteerd.”