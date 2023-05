Pommelien Thijs zet quote recht na gepubliceerd interview in Humo: “Dat heb ik niét gezegd”

De quote die deze week op de cover van weekblad Humo prijkt, zorgt voor ontevredenheid bij Pommelien Thijs. De actrice zou gezegd hebben dat ze door haar ADHD niet verantwoordelijk is voor haar daden. “Dat heb ik niet gezegd, en daar sta ik ook niet achter”, klinkt het in een filmpje op Instagram.

“Ik denk dat het fijn is als we de regels van het citeren nog eens herhalen”, aldus de actrice. “Ik heb gezegd dat ik de diagnose ADD heb gekregen, iets waar ik niet veel over praat, want dat heeft de nodige context nodig en da’s nogal moeilijk in de media. Ik heb ook gezegd dat de diagnose mij context geeft waardoor ik wat milder ben in het leven. Maar die quote op de cover heb ik niét gezegd. Dat zou ik ook niet zeggen en daar sta ik niet achter.”

‘Humo’-hoofdredacteur Bart Vanegeren verdedigt zich dan weer met het feit “dat Pommelien de tekst van het interview goed voor publicatie heeft bevonden”. (tica)