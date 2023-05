Ervaren Duitse bergbeklimmer komt om in Himalaya

De Duitse bergbeklimmer Luis Stitzinger is dood aangetroffen op de Kanchenjunga, de op twee na hoogste berg ter wereld. Dat hebben de organisatoren van zijn expeditie woensdag bekendgemaakt, enkele dagen nadat hij was verdwenen tijdens de afdaling vanaf de top.

Een zoekteam bestaande uit vijf Nepalese gidsen vond het lichaam van Stitzinger dinsdag net onder de top van de Kanchenjunga (8.586 m), op ongeveer 8.400 meter, aldus directeur Mingma Sherpa van Seven Summit Treks. “Ze brengen momenteel zijn lichaam naar beneden”, voegde hij eraan toe.

De 54-jarige ervaren alpinist bereikte de top van de berg in de Himalaya op 25 mei, zonder extra zuurstof, waarna het contact met hem verloren werd, aldus Seven Summit Treks. De zoekacties werden bemoeilijkt door de weersomstandigheden. Als ervaren bergbeklimmer en gids bereikte Stitzinger al meerdere toppen boven de 8.000 meter.

In Nepal liggen acht van de tien hoogste bergtoppen ter wereld, waaronder de Everest. Elk voorjaar, wanneer de temperaturen milder zijn en er over het algemeen minder wind is, verwelkomt het land tussen India en China honderden klimmers.

Op de Everest, de hoogste berg ter wereld, zijn dit jaar al twaalf mensen omgekomen en vijf anderen vermist, waarmee 2023 op weg is om een recordjaar voor dodelijke slachtoffers te worden.