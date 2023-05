Volgelinge van sekteleider Charles Manson komt na 52 jaar wellicht vrij

De ‘Manson Family’ is vooral bekend omwille van de moord op Sharon Tate. De toen acht maanden zwangere actrice en echtgenote van regisseur Roman Polanski werd in de nacht van 8 op 9 augustus 1969 samen met vier aanwezige vrienden in haar eigen huis in Los Angeles om het leven gebracht door vier sekteleden. Een dag later pleegden zes andere sekteleden, onder wie Leslie Van Houten, echter nog twee mensen om het leven: zakenman Leno La Bianca en zijn vrouw Rosemary werden in hun woning met mes- en vorksteken vermoord. Met het bloed van de slachtoffers werd op de muren onder meer ‘Rise’, ‘Helter Skelter’ en ‘Death to Pigs’ geschreven.

Leslie Van Houten, nu in de zeventig maar negentien op het moment van de feiten, werd in 1971 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, maar probeert al een aantal jaar vrij te komen. Sinds 2016 werd ze vijf keer aanbevolen voor voorwaardelijke vrijlating, maar die aanvragen werden telkens afgewezen door Gavin Newsom en Jerry Brown, de huidige en de vorige gouverneur van Californië.

Nu heeft het hof van beroep echter een eerdere beslissing van Newsom herroepen en lijkt het erop dat Van Houten na 52 jaar in de gevangenis toch vrij zal komen. Helemaal zeker is het echter nog niet: procureur-generaal Rob Bonta kan nog aan het Hooggerechtshof van Californië vragen om haar vrijlating tegen te houden en ook gouverneur Newsom kan opnieuw een veto uitstreken. Noch het kantoor van Bonta, noch dat van Newsom reageerden echter al op de verzoeken of ze dat ook zouden doen.

Newsom heeft in het verleden wel altijd verklaard dat Van Houten nog altijd een gevaar voor de samenleving vormt. Ondanks het positieve oordeel van de bevoegde onderzoekscommissie had hij haar vervroegde vrijlating afgewezen omdat ze volgens hem een “inconsistente en ontoereikende verklaring had gegeven voor haar betrokkenheid bij Manson ten tijde van de moorden.