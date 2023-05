Dominique Van Malder vertelt Kamal Kharmach over zijn maagverkleiningsplannen: “Geschrokken van zijn reactie”

Wanneer Kamal Kharmach en Dominique Van Malder tegen elkaar moeten strijden in De container cup, ontstaat er al snel een gesprek over gemeenschappelijke issues. Zo heeft ook Kamal problemen met zijn gewicht en liet hij ook ooit een maagverkleining uitvoeren. “Ik woog 210 kilogram, viel af tot 70 en weeg nu terug zo’n 160”, klinkt het. “Het rotte is dat je na verloop van tijd terug bijkomt omdat je lichaam zich aanpast aan de nieuwe situatie. Zo was ik een veeleter, maar ben ik nu een snoeper geworden.”