ROLAND GARROS. Gaël Monfils wint nachtelijke marathonmatch van Sebastian Baez in vijf sets

De Fransman Gaël Monfils, momenteel op plaats 394 in de ATP-ranking, heeft dinsdagnacht de tweede ronde van Roland Garros bereikt. In Parijs versloeg de voormalige nummer 6 van de wereld de Argentijn Sebastian Baez (ATP 42) in vijf sets: 3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5. De wedstrijd duurde 3 uur en 47 minuten en eindigde om 0u20.

De 36-jarige Monfils, die een lange tijd geblesseerd was, wist zijn plaats op Roland Garros te verzekeren door zijn beschermde ranking. De Fransman, die in de eerste set met 6-3 werd verslagen, bracht het Court Philippe Chartrier vervolgens in vervoering door de volgende twee sets te winnen: 6-3, 7-5.

Maar de Fransman, die in 2008 het nog tot de halve finale schopte in Porte d’Auteuil, bleek vervolgens niet opgewassen te zijn tegen de tegenaanval van de Argentijn. Zo won Baez de vierde set in 27 minuten met 6-1. In de laatste set, met 4-0 achterstand bij 30-40, won Monfils vier games in wat een laatste wanhopige poging leek, voordat Sebastian Baez de leiding opnieuw nam met een breakpoint om er 5-4 van te maken en de wedstrijd uit te serveren.

Hierna deed Monfils het bijna ondenkbare door de laatste drie games op het nippertje te winnen. In de volgende wedstrijd staat hij tegenover de Deen Holger Rune, die op plaats 6 staat in de wereldranking.