Boerenbond stapt naar Raad van State tegen stikstofakkoord

Het Vlaamse stikstofakkoord ­dateert van 10 maart en werd op 4 april 2023 ­gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. "We hadden zestig ­dagen om een klacht in te dienen en die termijn is bijna verstreken", verklaart de woordvoerster van de Boerenbond de timing van de plotse juridische demarche.

Niet dat er al concrete wetgeving van kracht is. Op 4 april verscheen in het Staatsblad alleen dat de Vlaamse regering een akkoord heeft en dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) belast wordt met "de opmaak van een ontwerp van decreet voor verankering van alle onderdelen van de programmatische aanpak stikstof die in regelgeving verankerd moeten worden". In mensentaal: het ­akkoord moet nog worden uit­gevoerd.

En net dat maakt de Boerenbond erg zenuwachtig. Er hangt immers nog flink wat mist over de finale teksten waarover straks ­gestemd zal worden in het Vlaams Parlement. Voor CD&V is er pas een stikstofakkoord wanneer er vanaf 2025 al vlotter vergund kan worden dan oorspronkelijk gepland was. Maar tot nader orde zal alleen ­onderzocht worden of zo’n versoepeling het doel van het akkoord – een halvering van de ammoniakuitstoot tegen 2030 – niet bedreigt. Dat onderzoek wordt níét vermeld in het Staatsblad.

Als dat onderzoek negatief blijkt, dan zal het oorspronkelijke akkoord, zoals het dus in het Staatsblad staat, uitgevoerd worden, maakte onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever zich sterk. Is het niet door de huidige meerderheid, dan misschien door een volgende, waarvan niet zeker is dat de cd&v er zal inzitten.

De Boerenbond wil zich wapenen tegen dergelijke scenario’s. "De bijkomende versoepelingen zijn cruciaal om nog enig perspectief te bieden voor boeren. Maar tot nog toe is er geen indicatie dat het onderzoek nog maar gestart is", zegt voorzitter Lode Ceyssens. "We zijn nu genoodzaakt om onze rechten te vrijwaren, al hopen we vooral dat we de procedure bij de Raad van State alsnog kunnen stopzetten wanneer er eindelijk perspectief en rechtszekerheid komt."

Concreet valt de Boerenbond het akkoord op vier punten aan. Dat zou gebaseerd zijn op verouderde emissiegegevens, de rode lijst is een inbreuk op het eigendomsrecht van landbouwers, er is onvoldoende rekening gehouden met de 20.000 bezwaarschriften en er is een ongelijke behandeling tussen industrie en landbouw.