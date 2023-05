Bewusteloze vrouw rolt voor bol kaas van berg en wint opmerkelijke wedstrijd

In Engeland werd maandag de jaarlijkse wedstrijd kaasrollen gehouden. De deelnemers moeten 200 meter lang zo snel mogelijk achter een bol kaas naar beneden rennen. Degene die als eerste onderaan de heuvel Cooper’s Hill is, heeft de wedstrijd gewonnen. Ook als je bewusteloos bent.

De winnares bij de vrouwen is dit jaar de Canadese Delaney Irving. Net voor de finish viel ze op haar hoofd en raakte ze bewusteloos, maar ze was wel als eerste beneden. Pas toen ze bij de EHBO-post weer wakker werd, hoorde ze dat ze gewonnen had. “Ik geloof het nog steeds niet, maar het voelt goed”, zegt Irving tegen de BBC. “Ik herinner me dat ik rende en toen mijn hoofd stootte. Daarna werd ik wakker bij de post.”

Bij de mannen won Matt Crolla uit Manchester. “Ik ben blij dat ik nog bij bewustzijn ben en ik niet veel verwondingen heb”, zegt hij tegen de BBC. Want hoewel de wedstrijd zo populair is dat mensen van over de hele wereld ernaartoe komen, raken veel deelnemers gewond. De heuvel is namelijk enorm steil. Daardoor zijn de officiële wedstrijden sinds 2010 gestopt en worden er nog alleen maar officieuze wedstrijden gehouden. Dit jaar moest er echter maar één iemand naar het ziekenhuis gebracht worden.