Energieleveranciers verlagen volop voorschotfacturen

“Beste klant, de energieprijzen vertonen de laatste maanden een voelbare dalende trend. Maar wanneer pik jij met je contract hier eindelijk een graantje van mee? Goed nieuws: nu al!” Dat heuglijke bericht krijgen honderdduizenden Engie-klanten dezer dagen in hun mail of brievenbus. “Tegen eind juni zullen we ongeveer 900.000 klanten hebben aangeschreven”, zegt Nele Scheerlinck, woordvoerder van marktleider Engie. “In ongeveer 70 procent van de gevallen gaat het om een verlaging, in de resterende 30 procent gaat het om een stijging. Die kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de installatie van extra apparaten of de verandering in de gezinssamenstelling.”

Engie is trouwens niet de enige, klinkt het bij Febeg, de federatie van energieleveranciers. Toen de energieprijzen begin dit jaar eindelijk hun daling begonnen in te zetten, werkten de federale overheid en de energiesector een protocol uit om zo snel mogelijk komaf te maken met torenhoge voorschotfacturen. In de eerste plaats voor klanten die een variabel contract hadden afgesloten in de periode waarin de energie zeer duur was, zijnde van augustus tot november vorig jaar.

Drie keer per jaar

“De sector heeft zich toen ook geëngageerd om de voorschotten van álle mensen met een variabel contract drie keer per jaar te herbekijken”, zegt Marc Van den Bosch van Febeg. “Als er een beduidend verschil is met de prognose van de eindfactuur, krijgt de klant proactief een voorstel om zijn voorschotten aan te passen.” Een voorstel, want je bent inderdaad niet verplicht om daarop in te gaan. “De klant beslist zelf of hij de aanpassing aanvaardt of niet”, bevestigt Nele Scheerlinck.

Wie nog geen bericht heeft gekregen, kan altijd de meterstanden ingeven op zijn online klantenzone of in de app van zijn leverancier en zo nagaan of zijn actuele voorschotfactuur niet te hoog of te laag is.” Mensen met een te hoog voorschot geven als het ware gratis krediet aan de energieleveranciers, mensen met een te laag voorschot riskeren dan weer een flinke eindafrekening.