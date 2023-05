Voormalig ‘Down the road’-deelnemer Bob doet mee in ‘Thuis’: “Ik ben al jaren fan van de serie”

Een bijzondere figurant fleurt woensdagavond de aflevering van Thuis op. Bob Peeters (25) uit Putte, vorig jaar te zien in Down The Road, droomde al lang van een rolletje in de serie, en zag zijn droom werkelijkheid worden. “Ik kreeg een dikke knuffel van dokter Judith”, blikt de jongeman terug.

Hij komt even prominent in beeld, tijdens een scène die zich afspeelt in het decor van het ziekenhuis. Bob Peeters zegt blij en opgewonden te zijn nu de opname eindelijk het scherm haalt. Tenslotte werden de beelden al twee maanden geleden ingeblikt.

“Tijdens de opname in studio Manhattan in Leuven werd ik vergezeld door Robin Keyaert en Kawtar Ehlalouch van MNM”, vertelt hij. “Ik was daar al enkele keren te gast. Een paar dagen eerder had ik plotseling een videocall gekregen van Mathias Vergels die Lowie speelt. Totaal onverwacht vertelde hij me dat hij had kunnen fixen dat ik een figuratierolletje kreeg in de reeks. Ik was compleet in de wolken.”

Assistent

Bob werd goed ontvangen op de set. Eerst mocht hij plaatsnemen in de schminkstoel voor een laagje make-up. “Ik kreeg een naambordje opgespeld met de naam Maxime Goedhumeur, en was zogezegd de assistent van dokter Judith. En ik moest tegen iemand zeggen: ‘Kom, volg mij maar.’ Katrien De Ruysscher, die Judith speelt, was blij dat ze een assistent kreeg. Ik kreeg van haar een knuffel”, klinkt het enthousiast. “Ik vond het ook raar om door die decors te lopen die je anders enkel op tv ziet. In het echt is dat toch anders. Het was ook interessant om te zien hoe ze een scène opnemen, en nadien alle technische spullen moeten verhuizen naar een andere plaats in de studio omdat ze in een ander decor filmen.”

Tussen de opnames door kwam Bob op de set ook andere acteurs tegen. “Zoals Lauren Müller die Thilly speelt. Maar ook Leah Thys, An Pira en Wim Stevens.” Bob noemt zich een grote fan van de serie. “Ik bezocht in het verleden ook de Thuisdag ”, vertelt hij. “De serie kan me altijd boeien omdat er heel wat uiteenlopende thema’s aan bod komen, van armoede tot racisme. En dat zet de kijker aan tot het vormen van een mening over al die thema ’s.” We vragen Bob schalks of hij ook zou gefigureerd hebben bij de concurrentie in Familie, mochten ze dat gevraagd hebben. “Maar ik ben helemaal geen kijker van Familie”, zegt hij vlug. ‘Ik ben een vurige fan van Frank en Simonneke en de anderen.”

Bob nam vorig jaar deel aan het tv-programma Down The Road. — © Joren De Weerdt

Thuissokken

Stond de scène er in één keer op? “Neen, het is enkele keren opnieuw gedaan. Maar dat kwam niet door mij hoor”, lacht Bob. “Ze moeten ook altijd zien dat het licht of geluid in orde is.” Toen de scène erop zat, kreeg hij van de productie van Thuis nog een paar enige echte Thuissokken toegestopt. “Maar die heb ik nog maar één keer aangedaan”, vertrouwt hij ons toe. “Smaakt de rol naar meer? “Mochten ze ooit vragen voor een vaste rol in Thuis wil ik die kans met beide handen grijpen”, vertelt de kerel. “Ik heb in elk geval nu al mijn steentje bijgedragen tot meer diversiteit op het scherm.”

Voor Bob was het een bijzonder jaar. Afgelopen najaar maakte hij zijn opwachting in Down the road. “En toen moest ik ook heel wat interviews en fotoshoots doen. Er is nog altijd contact met Dieter Coppens en mijn reisgenoten, want we hebben een WhatsApp-groepje. Op dit moment zijn er geen nieuwe plannen om weer op reis te gaan, maar tegen een nieuwe trip naar Thailand zeg ik geen neen. Al moeten ze niet opnieuw afkomen met elke dag rijst op het menu, dat kwam toen mijn oren uit.” (lacht)

Thuis, VRT 1, maandag tot vrijdag om 20.10u