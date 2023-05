Johan Danen (Groen) krijgt uitzondering van partij en mag toch opnieuw opkomen bij verkiezingen

De Limburgse volksvertegenwoordiger Johan Danen heeft van zijn partij toestemming gekregen om bij de volgende parlementsverkiezingen in Limburg opnieuw op te komen voor Groen. Danen is sinds 2014 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de Limburgse Groenen.

Omdat parlementsleden bij Groen maar twee termijnen mogen zitten kwam de partij dinsdagavond samen om te bespreken of Danen een uitzondering kreeg. Danen kreeg daar een ruime meerderheid om opnieuw op te komen bij de volgende verkiezingen. “Na twee termijnen blijft het politieke vuur wel branden”, zo laat hij weten. Over welke plaats Danen zal krijgen is er nog geen beslissing genomen.

Danen kreeg dinsdag de goedkeuring van meer dan twee derde van de partijraad van de Limburgse Groenen. In een eerste reactie liet Danen weten dat het belangrijk is dat de politiek terug het vertrouwen moet winnen bij de mensen. “We moeten een oplossing bieden voor de echte problemen van de mensen en minder bezig zijn met de politieke spelletjes. Groen is ook meer dan Groen. Goed voor het klimaat, voor de planeet en voor jezelf. Die drie elementen zijn belangrijk en die kun je ook niet los van elkaar zien.”

Danen legt zijn lot en de positie op de lijst voor de volgende verkiezingen in de handen zijn partij. “Het politieke vuur blijft zeker nog bij mij branden. Een groene partij is vandaag meer nodig dan ooit. Als je kijkt naar de klimaatsverandering en de natuurherstelwet, zijn we echt wel nodig om het verschil te maken.”