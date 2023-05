Dreigen miljarden bierflesjes waardeloos te worden door nieuwe EU-regels? “Zo’n vaart zal het niet lopen”

“Ecologische en economische waanzin”, noemt de baas van de Duitse drankengroothandelaars de plannen van de EU in Bild. Kop van jut is de zogenaamde Packaging and Packaging Waste Regulation, nieuwe richtlijnen die in de schoot van de EU in de maak zijn om alle verpakkingen herbruikbaar of recycleerbaar te maken tegen 2030.

“In dat ontwerp van de Europese Commissie staat één zinnetje dat nu onzekerheid creëert”, zegt Krishan Maudgal, directeur van de Belgische brouwers. “Er zou een permanente markering op alle flesjes moeten komen om ze te traceren. Terwijl wij in België - net als in Duitsland - al een heel performant systeem hebben van herbruikbare flesjes. Nu staan alle nodige codes op het etiket. In theorie zouden de huidige voorwaarden ertoe kunnen leiden dat alle flesjes - niet alleen voor bier, maar ook frisdranken en water - vervangen moeten worden.”

In België alleen zou het om ongeveer 1 miljard bierflesjes gaan. “Dat zou indruisen tegen alles waar die nieuwe richtlijnen voor staan”, zegt Maudgal. “We zijn er dan ook van overtuigd dat het zo’n vaart niet zal lopen. De Commissie is er al op aangesproken en er zijn al verschillende amendementen ingediend. In de uiteindelijke besluitvorming zal er wel een oplossing gevonden worden.”