Twee auto’s botsen in Houthalen, man afgevoerd naar ziekenhuis

Op de Weg naar Zwartberg in Houthalen is dinsdagavond rond 19.50 uur een ongeval gebeurd. Na een botsing tussen twee auto’s belandde één wagen tussen de bomen langs de weg. De bestuurder is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Om een onbekende reden raakte de chauffeur een tegenligger in de flank, waarna hij afweek van de weg en een bosje inreed. Een aantal brandweermannen die net terugkwamen van een oefening op het PLOT en toevallig passeerden, dienden de bestuurder de eerste hulp toe. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niets bekend. De bestuurder van het voertuig dat in de flank geraakt werd, was ongedeerd.