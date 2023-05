Gevallen miljardair Elizabeth Holmes begint dan toch aan celstraf van 11 jaar

Ze kreeg nog even uitstel omdat ze zwanger was van haar tweede kind, maar nu moet oplichtster Elizabeth Holmes (39) echt de gevangenis in. De beruchte oprichtster van het biotechbedrijf Theranos werd in 2022 veroordeeld nadat ze haar klanten en beleggers had opgelicht voor honderden miljoenen.

Ze gold als een icoon van Silicon Valley, als de vrouwelijke Steve Jobs, als de jongste vrouwelijke selfmade miljardair. Elizabeth Holmes zette in 2003 – ze was pas 19 jaar – haar studie elektro- en chemische techniek stop om zich vol op haar start-up Theranos op te richten. Daarmee beloofde ze een test te ontwikkelen die op basis van enkele bloeddruppels honderden ziektes, waaronder kanker en diabetes, kon detecteren. Investeerders, onder wie bekende namen als Rupert Murdoch en voormalig Amerikaans buitenlandminister Henry Kissinger, zagen heil in de ‘revolutionaire’ technologie van Holmes en staken miljoenen in haar bedrijf. The sky was the milit voor de jonge Amerikaanse, tot de krant The Wall Street Journal in 2015 blootlegde dat de technologie helemaal niet bestond en Theramos op leugens was gebouwd. Het bedrijf, dat op zijn hoogtepunt 9 miljard dollar waard was, hield in 2018 op met bestaan.

Elizabeth Holmes moest logischerwijs voor de rechter verschijnen en werd in 2022, na een lang proces, veroordeeld tot elf jaar gevangenis voor vier gevallen van fraude en misleiding. Dat haar proces zoveel vertraging opliep, lag deels aan corona, maar ook aan het feit dat Holmes op korte tijd twee keer zwanger was. Op het moment van haar veroordeling was ze nog zwanger van haar tweede kind. De 39-jarige Amerikaanse kreeg daarom tot 27 april uitstel van haar straf, een datum die zij met juridische manoeuvres nog flink hoopte te verlaten, maar tevergeefs. Zo hoopte ze op borgtocht vrij te mogen blijven in afwachting van het beroep dat ze had aangetekend, maar dat verzoek wees het hof van beroep eerder deze maand af. Ook besliste de rechter deze maand dat ze samen met haar zakenpartner (en ex-geliefde) Rawesh ‘Sunny’ Balwani, die tot dertien jaar cel veroordeeld werd en inmiddels al achter de tralies zit, 452 miljoen dollar moet terugbetalen aan de investeerders van Theranos.

Een luchtbeeld van de Texaanse gevangenis waar Elizabeth Holmes de komende elf jaar moet slijten. — © REUTERS

En dus moest Holmes zich dinsdag melden bij de federale vrouwengevangenis in het Texaanse stadje Bryan, weg van haar man, haar zoontje William (1) en haar dochtertje Invicta (drie maanden), en weg van de onbegrensde luxe en rijkdom die ze ooit gekend heeft. Want ook al was Holmes ooit miljarden waard en pronkte ze op de cover van bladen als Forbes en Fortune, vandaag claimt de gevallen zakenvrouw bijna blut te zijn en moet ze schrapen om haar advocaten te kunnen betalen.

Of ze haar deel van die 452 miljoen dollar kan terugbetalen, is dus hoogst twijfelachtig. Wat ze naar eigen zeggen wel in overvloed heeft, is spijt. “Ik gaf alles wat ik had om ons bedrijf op te bouwen en te redden”, zei ze in november voor de uitspraak van haar straf. “Ik betreur mijn tekortkomingen met elke cel in mijn lichaam.” Wellicht heeft ze in de cel wel tijd om naar The Dropout te kijken, de miniserie op Disney+ over haar eigen leven.