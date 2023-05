Gelukkig scoorde Anthony Limbombe weer, want Belgische aanvaller had coach zwaar te kijk gezet: “Nee, ik kan dat niet bevestigen”

Mitchell van Rooijen smeerde de bezoekers al snel een achterstand aan, maar Anthony Limbombe - met een verleden bij onder meer Genk, Club Brugge en Standard - trok een puntendeling over de streep.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook in de terugmatch van de kwartfinales tegen FC Eindhoven toonde de Belgische aanvaller zich al van goudwaarde met een cruciaal doelpunt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Almere beëindigde de partij met tien nadat Danny Post twintig minuten voor tijd een rechtstreekse rode kaart incasseerde. Limbombe mocht net voor het uur gaan rusten.

Voor aanvang had Limbombe overigens zijn eigen trainer te kijk gezet door te verklappen dat hij in de basis zou starten. Alex Pastoor wrong zich vervolgens in bochten om dat te ontkennen. “Ik kan dat niet bevestigen”, zei de Nederlander verbaasd. “Ga je nou nog wat over voetbal vragen of niet? Of blijven we op RTL Boulevard-niveau hangen? Ik doe geen uitspraken over de opstelling. Dat doet geen enkele trainer, dat weet je. Als ik ooit trainer van Manchester City wordt, dan krijg je hem een week van tevoren. Dan gaan we toch winnen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

VVV is de nummer zeven uit de Keuken Kampioen Divisie, Almere de nummer drie. De terugwedstrijd staat zaterdag op het programma.