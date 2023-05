Een resem jongeren, een oude bekende uit 1B en Anderlecht - OHL bij de vrouwen: ook zij maken kans op winst tijdens de Pro League Awards

Naast de titel van JPL Player of the Season worden op de Pro League Awards ook tal van nevenprijzen uitgedeeld. Een overzicht van alle genomineerden uit alle categorieën.

Het Nieuwsblad Talent of the Season

Als mediapartner van de Pro League Awards mocht het Nieuwsblad zijn naam schenken aan de categorie Talent of the Season. Een spannend duel tussen drie straffe jongeren dringt zich op. Met Arthur Vermeeren (Antwerp), Maxim De Cuyper (Westerlo) en Bilal El Khannouss werden er drie jonge spelers genomineerd die er elk een fantastisch seizoen hebben opzitten.

Lotto Super League Player of the Season

Een duel tussen kampioen Anderlecht en runner-up OH Leuven. Lore Jacobs verlengde nog maar pas haar contract bij paars-wit en kan haar knappe seizoen bekronen met een individuele prijs. Al moet ze dan voorbij ploegmaat Stefania Vatafu en OHL-concurrente Marie Detruyer.

Challenger Pro League Player of the Season

Wie we daar hebben. Dieumerci Mbokani mag dan al 37 zijn, hij imponeerde afgelopen seizoen in 1B bij SK Beveren. Met 14 goals was hij een van de sterkhouders in een seizoen waar de Oost-Vlaamse club net geen promotie kon verzekeren. Met ploegmaat en topschutter Thierno Barry krijgt hij wel een stevige concurrent voor deze individuele prijs. RWDM-smaakmaker Youssef Challouk hoopt als derde hond met het been te gaan lopen.

Wanneer worden de winnaars bekendgemaakt?

De winnaar van het Nieuwsblad Talent of the Season wordt op vrijdag 2 juni bekendgemaakt. De winnaars van Challenger Pro League Player of the Season en Lotto Super League Player of the Season zullen tijdens het gala van de Pro League Awards worden gereveleerd op 5 juni.

De drie genomineerden voor de Jupiler Pro League Player of the Season werd eerder op woensdag al bekendgemaakt. Ook hier werden de laureaten gekozen door de voetballers zelf. De Pro League Awards worden georganiseerd door de Pro League met het Nieuwsblad als mediapartner.