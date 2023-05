De profvoetballers hebben gekozen: dit zijn de drie genomineerden voor de titel Jupiler Pro League Player of the Season

De Pro League heeft de drie genomineerden voor de Jupiler Pro League Player of the Season bekendgemaakt. Alle spelers van de achttien clubs in de Jupiler Pro League brachten hun stem uit. Drie spelers kwamen eruit met de meeste stemmen achter hun naam. Antwerp-aanvoerder Toby Alderweireld valt na de stemming door zijn collega-voetballers net naast het podium.

De drie genomineerden - Victor Boniface (22 jaar) - Union - Teddy Teuma (29 jaar) - Union - Mike Trésor (24 jaar) – KRC Genk

De stemming vond plaats tussen 15 en 29 mei, de winnaar wordt op maandag 5 juni tijdens het gala van de Pro League Awards bekendgemaakt. Al zeker niet op de erelijst: een speler van Antwerp. Met Toby Alderweireld, Jean Butez en Vincent Janssen kent The Great Old wel drie spelers in de top tien, geen van hen schopte het tot het podium. Club Brugge wist geen speler af te leveren in de top tien, KAA Gent wel: topschutter Hugo Cuypers bezet de vijfde plaats. Met drie spelers in de top tien waarvan eentje bij de laatste drie kent Genk de sterkste vertegenwoordiging in de einduitslag.

De nummers 4 tot en met tien 4. Toby Alderweireld - Antwerp 5. Hugo Cuypers - KAA Gent 6. Jean Butez - Antwerp 7. Vincent Janssen - Antwerp 8. Bryan Heynen - KRC Genk 9. Joseph Paintsil - KRC Genk 10. Maxim De Cuyper - Westerlo

Vorig jaar werd de trofee gewonnen door Denis Undav, toenmalig speler van Union. Geen van de huidige drie genomineerden prijkt al op de erelijst. Jan Ceulemans won in 1984 de eerste editie van dit referendum dat wordt georganiseerd door de Pro League met het Nieuwsblad als mediapartner.