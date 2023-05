Opnieuw feest bij Limburgse Turken, deze keer voor landstitel Galatasaray van Dries Mertens

Opnieuw feest in de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder. Zondag was die nog het tafereel van een volksfeest voor de overwinning van Erdogan in de Turkse presidentsverkiezingen. Deze keer was het feest voor de landstitel van voetbalclub Galatasaray. Ook in Eisden en Genk werd er volop gevierd.