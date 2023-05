Eksel speelt volgend seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in de nationale reeksen. Torpedo start opnieuw in eerste provinciale. — © Bart Borgerhoff

De voetbalcompetitie in de lagere reeksen is amper afgelopen, of Voetbal Vlaanderen heeft al een voorstel klaar voor de reeksindeling voor volgend seizoen. Ontdek hier in welke reeks uw favoriete ploeg is ondergebracht.