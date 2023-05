Union stelt zich vragen bij procedure schorsing Senne Lynen: “Is die versnelde procedure wel correct?”

Is het willekeur of wordt de sportieve eerlijkheid net gerespecteerd? Union vond in elk geval dat Senne Lynen (24) komend weekend tegen Club niet zomaar geschorst zou mogen zijn, maar ving uiteindelijk bot.

Union moet komend weekend winnen van Club Brugge om nog aanspraak te kunnen maken op de landstitel en dus is het niet meer dan logisch dat de Brusselaars met hun sterkst mogelijke ploeg willen aantreden. Daarin hoort ook Senne Lynen thuis, maar de middenvelder pakte afgelopen speeldag rood na een stevige tackle op Antwerp-speler Jurgen Ekkelenkamp. Maandag kwam de minnelijke schikking: het bondsparket vroeg een schorsing van twee wedstrijden effectief.

Dat klinkt allemaal logisch en gebruikelijk – de schorsingsvoorstellen vallen steeds op maandag in de mailboxen van de clubs en journalisten –, maar nu was maandag een feestdag. Union hoopte dan ook dat pinkstermaandag de club goed kon uitkomen in dit dossier. Het is immers niet de gewoonte dat de bondsinstanties werken op feestdagen, waardoor de hele procedure opgeschoven zou worden en een eventueel beroep van Union pas ná het weekend zou vallen. In dat geval zou Lynen gewoon kunnen spelen tegen Club Brugge.

“We menen dat alle dossiers op een gelijke manier behandeld moeten worden” Philippe Bormans - CEO Union

Maar het bondsparket stak dus een tandje bij, en daar stelde CEO Philippe Bormans zich tijdens de digitale zitting vragen bij. “Verlopen alle zaken al een heel seizoen zo? We menen dat alle dossiers op een gelijke manier behandeld moeten worden. Als dat correct is, willen we dat graag op papier zien.”

Andere competitie

Wij vonden dit seizoen minstens één precedent. Philip Zinckernagel van Standard kreeg op zaterdag 5 november een rode kaart. Hij ontsnapte toen aan een schorsing in het daaropvolgende weekend – nota bene tegen Union – dankzij… een feestdag. De zitting in beroep kon op vrijdag 11 november niet doorgaan vanwege Wapenstilstand. De disciplinaire raad achtte het toen niet opportuun om op zaterdag samen te komen om het beroep te behandelen. Daarom ging de straf met een speeldag vertraging in.

Union oordeelt dat de situatie-Lynen gelijkaardig is – wat ook zo is –, maar de redenering binnen het bondsparket is dat de play-offs een andere competitie zijn dan de reguliere en dat een andere aanpak dus gerechtvaardigd is. “We hebben maar één doelstelling en dat is het eerlijke en correcte verloop van de competitie. Het lijkt ons logisch dat een schorsing een effect heeft op de eerstvolgende wedstrijd.” Los van de sportieve argumenten ziet het bondsparket zich ook gewoon gesteund door bepaalde artikels in het bondsreglement.

In het Dudenpark maakt men zich geen illusies – Union veronderstelde sowieso al dat Lynen zondag niet inzetbaar zou zijn–, maar de club vond op zijn minst dat het even de kat de bel moest aanbinden. “Per slot van rekening gaat het in beide gevallen om profvoetbal”, klinkt het daar.

Dinsdagavond omstreeks 21.25 uur viel de beslissing van het disciplinair comité binnen: zij willen Lynen één match effectief – dit weekend dus – en één match met uitstel aan de kant houden. De redenering van het bondsparket werd dus gevolgd. Union kan nog in beroep gaan, maar dat zal wellicht weinig uitmaken. De club lijkt ook niet zinnens er een procedureslag van willen te maken. Als ook Teuma niet fit raakt, moet Union tegen Club wel met een onuitgegeven middenveld spelen…