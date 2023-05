Sander Gillé en Joran Vliegen verslaan ex-nummers een op Roland Garros: “We dagen graag de beste dubbelspelers uit”

“We wisten dat ze tot nu toe geen geweldig seizoen speelden”, zei Vliegen na de winst tegen de voormalige nummers een van de wereld. “We dagen graag de beste dubbelspelers uit. We konden vrijuit spelen en ik vond dat we tactisch heel goed speelden. We varieerden goed in onze opslag en waren voorzichtig met onze returns. Verder speelden we met energie en probeerden we de bal naar de mindere volleyspeler te spelen, want zij waren erg agressief aan het net. Het was niet gemakkelijk in het begin, maar uiteindelijk trokken we aan het langste eind.”

In de tweede ronde spelen Gillé en Vliegen tegen de Finnen Patrik Niklas-Salminen en Emil Ruusuvuori of de Fransen Grégoire Barrère en Quentin Halys.

Beste helft van het seizoen

Met twee ATP-titels in Pune en Estoril en twee halve finales in Rotterdam en Banja Luka beleeft het Belgische duo hun beste seizoen uit hun carrière. “Dit is duidelijk onze beste eerste helft van het seizoen”, verklaarde Gillé. “Over het algemeen spelen we goed in de tweede helft. Ik denk dat de ervaring nu een grote rol speelt. We kunnen beter analyseren wat er fout ging. Dankzij onze resultaten moeten we ook minder toernooien spelen en kunnen we blessures vermijden. Dat maakt een groot verschil.”

Beide heren willen zich kwalificeren voor de ATP Finals, het dubbeltoernooi van midden november in Turijn, waaraan slechts de acht beste dubbelparen mogen deelnemen. “Het zou de kroon op onze carrière zijn”, beseft Vliegen.