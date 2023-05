Amper 34, maar influencer An-Katrien koopt villa van 1,5 miljoen euro dankzij tv-programma

Content creator An-Katrien Casselman (34) heeft via het tv-programma Miljoenenhuizen dan toch haar droomwoning gevonden, mét dressing die groot genoeg is. “Wij waren al lang op zoek, dit hadden we totaal niet verwacht.”

Het grote publiek leerde in 2016 An-Katrien Casselman kennen via realityprogramma Pink ambition op het toenmalige Vijf TV. Nu is ze voltijds content creator/influencer en deelt ze haar doen en laten op TikTok en Instagram. Na een zoektocht van meer dan vier jaar zonder resultaat schakelde An-Katrien de hulp in van vastgoedprogramma Miljoenenhuizen. Samen met makelaar Arthur Rodenburg bezocht ze drie luxewoningen. Bij het laatste bezoek was ze meteen verkocht, en het huis twee dagen later ook. “Ik had dit totaal niet verwacht. Hoe vaak wordt er effectief via een programma een huis gekocht? Wij waren al lang op zoek, dus onze verwachtingen werden steeds kleiner. Dit was echt een verrassing”, klinkt het bij An-Katrien.

Op slag verliefd

De eerste twee miljoenenpanden konden An-Katrien niet bekoren. Ondanks de vele hectaren oppervlakte en binnenzwembad spraken het interieur en keuze in materialen haar niet aan en was er vooral onvoldoende ruimte haar uitgebreide kledingcollectie op te bergen. Ook haar volgers lieten weten dat ze best verder kon zoeken. Via filmpjes hield An-Katrien haar 187.000 Instagramvolgers op de hoogte van haar rondleiding. “Dat is een leuke interactie met mijn volgers, maar ik laat me er niet door beïnvloeden. Ik kies wel wat ik zelf leuk of mooi vind.”

De aangekochte villa in Schoten.

Na een bezoek aan drie luxewoningen was het duidelijk dat enkel de laatste villa, in Schoten, An-Katrien kon bekoren. “Ik ben verliefd. Je moet echt naar hier komen”, klinkt het aan de telefoon met haar man Dries. Hoewel ze een lijstje met specifieke wensen in haar hoofd had, voldoet het aangekochte huis slechts aan enkele puntjes. “Wij zochten een hoeve op het platteland met een weids uitzicht, maar als je zo plots verliefd wordt, kan je dat makkelijk loslaten. We hebben al veel huizen gezien, maar zo’n match vanaf het eerste moment hebben wij nog nooit gehad.”

Vanaf dat moment ging het plots snel. Slechts twee dagen later volgde al een tweede bezoek, deze keer met man Dries en dochter Myla en die avond nog werd de verkoopovereenkomst getekend. “Wij hebben niet lang moeten nadenken, de verkoop was meteen in kannen en kruiken”, klinkt het bij de An-Katrien. Zo is de woning met 378 vierkante meter bewoonbare oppervlakte, 4 slaapkamers en 3 badkamers de eerste die verkocht wordt via Miljoenenhuizen. Over het kostenplaatje van ongeveer anderhalf miljoen euro wenst An-Katrien niet verder uit te wijden.

Ook vijfjarige dochter Myla krijgt een grotere slaapkamer.

‘An-Katrien-touch’

Als alles goed gaat, trekken An-Katrien en haar gezin nog voor het volgende schooljaar in hun nieuwe stulpje. “De eigenaar verhuist pas eind juli en wij willen eerst nog even alles herschilderen. Ik heb nogal een kleurrijke stijl, dus ik ga er nog een An-Katrien touch aan geven.” Naast enkele kleurveranderingen worden ook de badkamer en keuken onder handen genomen.

In een vorige aflevering gaf de content creator al aan dat die ruimtes mooi moeten zijn omdat ze daar vaak video’s opneemt. “We gaan beide ruimtes aanpassen in het huis om het toch meer een touch van ons te geven. Zo krijgt de keuken een blauw kleurtje en een marmeren keukenblad.” En ook de veelbesproken dressing komt er. “De volledige zolderruimte wordt mijn dressing. Die is gigantisch, maar ik heb dat echt nodig voor mijn werk. Het is makkelijker om in een open kast verschillende combinaties uit te hangen.”

De poolhouse met uitgeruste woonkamer en keuken.

De woonkamer met veel lichtinval.

Miljoenenhuizen is wekelijks donderdagavond te zien op VTM.