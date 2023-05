Korfbalclub Leuven schrijft geschiedenis en stijgt naar Topleague

Voor het eerst in zijn clubgeschiedenis speelt korfbalclub KC Leuven volgend seizoen bij de beste acht ploegen van België in topdivisie. De promotie is een primeur voor de Belgische korfbalsport, want nooit eerder speelde er een Vlaams-Brabantse korfbalploeg in de hoogste divisie. Op die manier spelen ze week na week toppers en doen ze een enorme portie ervaring op.

De groen-zwarten van KC Leuven spelen hun thuiswedstrijden in de Albert Dejonghestraat in Kessel-Lo. Ze sloten de reguliere competitie outdoor af op een historische tweede stek. “Dit is de kers op de taart na een seizoen keihard werken. Tegelijk betekent dit ook een boost voor de hele club”, klonk het bij KC Leuven na een knappe zege tegen de Putse Korfbalclub, dat was de voorlaatste van Topleague die barrage moest spelen om het behoud tegen de Leuvenaars.

Leuven schoot op een warme zondagnamiddag het best uit de startblokken en wist gaandeweg een 5-12-kloof op het scorebord te plaatsen. Putse kwam nog knap terug, maar uiteindelijk konden de Leuvenaars met 15-16 de zege en promotie nipt over de streep trekken.

“Coaches Gregory Dom en Wouter Stevens hebben met een mix van ervaren spelers en aanstormend talent dit team de voorbije periode naar een hoger niveau getild. Als grootste korfbalclub van de provincie met heel wat aanstormend talent in de rangen, verdient Leuven zeker zijn plekje bij de beste korfbalploegen van België. We zullen volgend seizoen ongetwijfeld moeten knokken voor elk punt. Deze promotie is zonder twijfel een motivatie voor onze vele jeugdspelers, jeugdtrainers en supporters“, vertelde speler-voorzitter Koen Cypers trots.