Blessurepech voor Delfine Persoon: “Scheur van twee centimeter in biceps en een van drie centimeter in elleboog”

“Een scheur van twee centimeter in de biceps van de rechterarm en een van drie centimeter in de spieren die de twee delen van de arm in de elleboog samen houden”, aldus Filiep Tempere. “Er moet gelukkig niet geopereerd worden, maar ze mag zes weken geen enkele inspanning doen met die arm. Dus zes weken rusten en dan worden er nieuwe foto’s genomen.”

“Intussen moet met massage voorkomen worden dat er littekenweefsel op de wonde komt. Want anders kan de spier gemakkelijk opnieuw scheuren als ze wordt belast zoals bij boksen het geval is. De dokter zei dat hij niet begrijpt hoe ze nog zes ronden heeft kunnen verder boksen.”

WBC bevestigt: kamp tegen Alycia Baumgardner komt er

Links en rechts werd eraan getwijfeld of de kamp tussen Alycia Baumgardner en Delfine Persoon voor de wereldtitel WBC World in het supervedergewicht er ooit wel zou komen. Dus gebeld naar Malte Mueller, de Duitse voorzitter van de afdeling vrouwenboksen van de WBC.

“Delfine Persoon is nu de officiële challenger van Baumgardner en die kan er niet meer onderuit om tegen jouw landgenote haar WBC-titel te verdedigen”, aldus Mueller. “Dat Baumgardner intussen haar vijf wereldtitels op 15 juli in Detroit verdedigt tegen de Griekse Chritina Linardatou, werd door de WBC enkel toegestaan mits de zekerheid dat Delfine Persoon tegen het einde van het jaar haar kans krijgt tegen de winnares van die kamp. En bij zo’n verplichte titelverdediging van de WBC geven de andere bonden gewoonlijk hun toestemming om ook hun wereldtitel in te zetten.”

Maar ... in het boksen moet je altijd met twee woorden spreken. Zoals bekend worden alle beslissingen in het vrouwenboksen in Londen door Eddie Hearn genomen of gemanipuleerd. En Alycia Baumgardner kan na een zege tegen Linardatou eerst een titelgevecht in een zwaarder of lichter gewicht aanvaarden, waardoor de kamp tegen Delfine andermaal wordt ontweken. “Ik heb al te veel meegemaakt in mijn carrière om er nu zeker van te zijn dat ik eind dit jaar in de ring zal staan met Alycia”, zegt Delfine als we haar contacteren met het nieuws. (rl)