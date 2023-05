Roel Moors verlaat Göttingen en heeft nieuwe uitdaging al op zak

Roel Moors (44) verlaat na drie seizoenen het Duitse Göttingen en geeft eerstdaags zijn nieuwe buitenlandse club vrij. Moors, ex-Coach van het Jaar in België en van de Champions League, verliet in 2019 Antwerp Giants voor Bamberg en trok na één seizoen naar Göttingen.

Na een schitterende carrière als speler bij onder meer Spirou Charleroi (driemaal kampioen en één Cup), Antwerp Giants en de Belgian Lions besliste Roel Moors in 2015 om in het coachingswereldje te stappen. Eerst als assistent-coach bij Antwerp Giants en de Belgian Lions en ook de U20. Hij werd snel coach van de Giants en kreeg ook onmiddellijk succes. De viervoudige Belgische Speler van het Jaar bereikte met Antwerp Giants twee titelfinales, won éénmaal de Beker van België en vooral de Final Four van de Champions League. In 2019 veroverden de Sinjoren de bronzen medaille in de Champions League.

Als Coach van het Jaar van België en de Champions League trok Moors heel wat aandacht van buitenlandse clubs. Hij trok naar Bamberg waar hij maar één seizoen bleef. De voorbije drie seizoenen was hij ook in de sterke Duitse BBL actief en leidde de afgelopen campagne Göttingen voor het eerst in twaalf jaar naar de play-offs. Roel Moors had nog een optie bij Göttingen om te blijven maar besliste dus om op te stappen. “Het was een heel moeilijke beslissing. Het is trouwens geen beslissing tegen Göttingen, maar vóór een nieuwe en vooral spannende uitdaging. Ik kan de nieuwe club nog niet vrijgeven, maar dat zal dus kortelings wel worden bekendgemaakt”, aldus Roel Moors die wel bevestigde dat zijn toekomst in het buitenland ligt.