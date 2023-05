Een man inspecteert de schade die een drone aanrichtte aan de gevel van een flatgebouw in een residentiële wijk in Moskou. — © AFP

Oorlog in Oekraïne

Wie ook verantwoordelijk is voor de droneaanval op residentiële wijken in Moskou, de aanval is zorgwekkend. De oorlog dijt langzaam uit naar Rusland.