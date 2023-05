Branko Strupar werd met KRC Genk kampioen in 1999: “Ik denk dat ik toen mijn eerste hartinfarct heb gekregen”

KRC Genk mag zijn lot niet in eigen handen hebben, maar de Belgische landstitel kan zondag wel degelijk voor een vijfde keer richting Limburg komen. Daarom blikken we in de aanloop naar de historische ontknoping terug naar de vier Genkse titelmatchen. De dans wordt geopend door ‘Mister Genk’ himself: hoe Branko Strupar op 16 mei 1999 scheidsrechter Eric Romain zes minuten lang smeekte om af te fluiten in Harelbeke.