Iconisch gebouw gaat onder de sloophamer op Circuit Zolder

Op Circuit Zolder is begonnen met de sloop van het medisch centrum. In het gebouw kreeg menige grote autosportnaam de eerste zorgen toegediend, maar de infrastructuur was verouderd. Een nieuw medisch centrum wordt geïntegreerd in de nieuwe wielerpiste.

Het Medical Center is sinds de jaren tachtig dat rare, witte gebouwtje in de haarspeldbocht die ook wel bekend staat als de Rea. Hij ontleent zijn naam aan het Reanimatiecentrum. Elk racecircuit heeft een eigen medische antenne waar de hulpdiensten zijn gehuisvest en waar de eerste zorgen worden toegediend na ongevallen. Vlakbij is ook de landingsplaats voor de helikopter, moest overbrenging naar het ziekenhuis nodig zijn. Menige piloot is er gepasseerd, meestal voor een routinecontrole na een zware klapper. Soms ook voor een test in het kader van zijn licentie.

In de wielerpiste, die deze zomer voltooid wordt naast de Reabocht, is een nieuw en moderner medisch centrum voorzien, dat dienst kan doen voor zowel het wielrennen als voor auto- en motorsport. Gisteren zette een kraan zijn grijpers in het dak boven de witte muren. (mc)