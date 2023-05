OPROEP. Wij zoeken KRC Genk-supporters in alle uithoeken van de wereld

Zondag wordt de spannendste titelstrijd ooit uitgevochten: KRC Genk kan alsnog kampioen worden. Het Belang van Limburg is daarom op zoek naar Genk-supporters in alle uithoeken van de wereld. Ben of ken jij een Genkie in het buitenland? Laat het ons weten.

Wordt het KRC Genk, Antwerp of Union? Maar liefst drie ploegen kunnen zondag kampioen worden. In Limburg wordt massaal voor KRC Genk gesupporterd, maar ook elders in de wereld kloppen blauw-wit supportersharten. Het Belang van Limburg is op zoek naar Genkies die supporteren vanuit alle hoeken van de wereld: van in Europa tot aan de andere kant van onze aardbol. Ben of ken jij een Genk-supporter in het buitenland? Laat het ons hier weten: