Clubicoon Thomas Buffel supportert zondag voor KRC Genk: “Hopelijk beleeft Genk zondag zijn ‘Helicopter Sunday’”

Wie wordt kampioen: Antwerp, Union of toch nog KRC Genk? Alles wordt zondag beslist op een bloedstollende laatste speeldag van de Champions’ Play-offs. Onze KRC Genk-watcher Marnik Geukens blikt in onze wekelijkse HBvL Sportcast samen met Genks clubicoon én landskampioen in 2011 Thomas Buffel vooruit op een historisch Belgisch voetbalweekend.

“Het wordt zondag razend spannend”, trapt Thomas Buffel, met 388 wedstrijden in blauw en wit met een straatlengte voorsprong Genks recordhouder, een open deur in. “Antwerp, Union en Genk moeten eigenlijk alle drie winnen om de beste kans te maken. In principe kan Antwerp zelfs genoeg hebben aan een gelijkspel, maar ik denk niet dat ze daarop gaan speculeren. Geluk zal sowieso een grote rol spelen. Wie dat zondag aan zijn zijde heeft, maakt een goede kans op de titel.”

“Wie mijn favoriet is?”, stelt Buffel de vraag terug. “Het is heel moeilijk te voorspellen. Antwerp heeft alles nog in eigen handen, dus zij zouden de grote favoriet moeten zijn. Maar Union speelt thuis tegen een ploeg die niets meer te winnen heeft en Genk ontvangt Antwerp in een ongetwijfeld kolkend stadion. Wat mij betreft is er dus geen uitgesproken favoriet. Het zou een heel mooi verhaal zijn als Racing uiteindelijk de titel pakt.”

De rol van Club

Als Genk die vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis wil pakken, mag Union in eigen huis sowieso niet winnen van Club Brugge. Blauw-zwart is al lang uitgeteld, zal het wel voluit gaan in het Dudenpark? “Ik denk het wel”, zegt Buffel. “De laatste wedstrijd van het seizoen is er altijd eentje die je wil winnen om het seizoen goed af te sluiten en met een gerust gemoed op vakantie te vertrekken. Dat was bij mij toch zo. Als je op vakantie moet met een verliesmatch in de benen, sleep je dat toch nog een aantal dagen mee. Ik ben er helemaal niet zo zeker van dat het een gemakkelijke wedstrijd gaat worden voor Union.”

Helicopter Sunday

De Pro League zet zondag een helikopter in om CEO Lorin Parys, de kampioensbeker en de medailles zo snel mogelijk in het juiste stadion te krijgen. Spectaculair. Buffel maakte het in 2005 al eens mee in Schotland, toen hij met Glasgow Rangers op Helicopter Sunday in extremis de titel pakte ten koste van aartsrivaal Celtic. “Wij moesten toen winnen in Hibernian en Celtic moest punten laten liggen op het veld van Motherwell”, haalt Buffel herinneringen op. “Alex McLeish, die later ook nog bij Genk aan de slag was, was toen onze coach. Hij was een geweldige motivator.”

“Het was een moeilijke wedstrijd voor ons”, gaat Buffel verder. “Maar we maakten uiteindelijk toch dat verlossende doelpunt. Toen was het zaak om koel te blijven en die zege te bewaken. Op een gegeven moment ontplofte het vak met onze fans achter het doel. We beseften toen niet wat er aan de hand was, maar Celtic had de gelijkmaker geïncasseerd. Het was een heel gek scenario. Daarna ontplofte het nog eens, omdat Motherwell een tweede doelpunt gescoord had. Toen werd het fenomenaal. De helikopter met de trofee was blijkbaar al onderweg naar Motherwell, maar moest rechtsomkeer maken richting Hibernian. Het is een fantastisch tafereel als die helikopter het stadion komt binnengevlogen. Het zou mooi zijn als dat zondag ook in Genk gebeurt.”

Lege tribunes

Buffel vierde in 2011 al eens een titel met blauw-wit. Ook toen werd de titelstrijd op de laatste speeldag beslist. In een rechtstreeks duel tegen Standard had het Genk van Frank Vercauteren aan een gelijkspel genoeg om de vierde titel uit de clubgeschiedenis te pakken. “Ik startte toen op de bank”, herinnert Buffel zich. “De coach wilde me op het einde gebruiken als we iets moesten forceren. We hadden genoeg aan een gelijkspel, maar kwamen kort voor rust op achterstand. Uiteindelijk mocht ik samen met Kennedy Nwanganga invallen om toch nog iets te forceren. Hij kopt dan die 1-1 op geweldige wijze binnen, waarna het alle hens aan dek was met enkele fantastische reddingen van Thibaut Courtois. Wat volgde was een veldbestorming. Ik denk dat er niemand meer in de tribunes zat, iedereen stond op het veld. (lacht)”

Wil je Thomas Buffel nog horen vertellen over de toekomst van KRC Genk, zijn eigen trainerscarrière en het EK voor beloften deze zomer? Scan dan de QR-code, of surf naar www.hbvl.be/podcast.

Verboomen ref - Nathan Verboomen is scheidsrechter van dienst in het cruciale titelduel tussen KRC Genk en Antwerp. Hij wordt bijgestaan door lijnrechters Mathias Hillaert en Ruben Wyns. Jasper Vergoote is vierde ref, Lawrence Visser VAR. Het duel tussen Union en Club Brugge wordt dan weer geleid door Bram Van Driessche en lijnrechters Yves De Neve en Rien Vanyzere. Nicolas Laforge is vierde ref, Jonathan Lardot VAR.

Brecel geeft aftrap - De aftrap wordt gegeven door wereldkampioen snooker Luca Brecel. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon - een geboren Genkenaar -, Vlaams minister Jo Brouns, burgemeester van Genk Wim Dries en acteur Matteo Simoni zullen aanwezig zijn.

Woensdag en donderdag open training - Wie de Genkse spelers nog wil aanmoedigen voor de ‘finale’ van zondag kan woensdag (15u) en donderdag (10.30u) terecht op de open trainingen op het B-veld naast de Cegeka Arena.