VIDEO. Tennisvriend van Novak Djokovic maakt het bont op Roland Garros: gevaarlijke actie en minutenlange discussie

Miomir Kecmanovic (ATP 37) beleefde een trieste dinsdag op Roland Garros. De Serviër kwam 2-0 in sets voor, maar verloor uiteindelijk na een vijfsetter van Andrea Vavassori (ATP 148). De Italiaan triomfeerde na drie gewonnen tiebreaks en 11-9 in de supertiebreak.

In de vierde set kreeg Kecmanovic - een goeie vriend van tennisicoon Novak Djokovic - bovendien een waarschuwing toen hij een bal van een andere court terugsloeg. De umpire vond de actie van de 23-jarige Serviër gevaarlijk, maar dat was niet naar de zin van Kecmanovic. Die ging in discussie en liet er zelfs de supervisor bij halen. Zonder succes, want de Serviër werd aangemaand om verder te spelen na een minutenlange break.

De beelden: