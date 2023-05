José Mourinho beantwoordt vraag terwijl hij zaal verlaat en wil niets zeggen over toekomst: “Focus op Europa League finale”

José Mourinho blikte dinsdag in Boedapest vooruit naar de finale van de Europa League, woensdag met zijn AS Roma tegen Sevilla. Mogelijk is het zijn laatste match als coach van de Romeinen.

Mourinho wordt in verschillende media in verband gebracht met een vertrek bij Roma na de Europa League-finale. De Portugees heeft nog een lopende overeenkomst in Rome tot medio 2024.

“Ik heb momenteel geen enkel contact met andere clubs”, riposteerde hij. “Ik heb een gesprek gevoerd met mijn twee aanvoerders, omdat ze mij ook vroegen naar mijn toekomst. Ze weten nu wat ik ga doen, maar het blijft tussen ons. Destijds vertrok ik bij Inter, omdat ik helemaal rond was met Real Madrid. Maar er was voor de finale van de Champions League nog niets getekend. Nu is de situatie helemaal anders en heb ik met niemand gesproken. Ik denk alleen maar aan morgen en wat we willen presteren op het veld.”

Mourinho gaf nog aan dat Roma de finaleplaats verdient. “En we gaan alles geven om de trofee te winnen. Inzet brengt ons titels. Sevilla heeft de ervaring in finales, maar geschiedenis telt niet op het terrein. Wij hebben met Roma de voorbije jaren ook veel Europese wedstrijden gespeeld. Het wordt voor ons een historische en onvergetelijke finale. We popelen om eraan te beginnen.”

Sterspeler Paulo Dybala is maar half fit. “Hij kan 20 tot 30 minuten spelen”, verklaarde Mourinho kort terwijl hij het podium afliep.

Recordhouder Sevilla won de Europa League en zijn voorganger de UEFA Cup al zes keer: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. Telkens het in de finale stond, won het die ook. Mourinho zelf is echter ook een specialist. Voor The Special One wordt het de zesde Europese finale als coach, de vijf voorgaande won hij allemaal.

José Luis Mendilibar, de coach van Sevilla, sprak dinsdag op de persconferentie zijn vertrouwen uit voor de Europa League-finale van woensdag tegen AS Roma. “Sevilla was de voorbije twintig jaar de beste ploeg in deze competitie”, liet hij optekenen.

“Bij mijn aanstelling in maart werd me niet alleen gezegd dat ik het team moest redden van degradatie in La Liga, er werd ook de nadruk gelegd op de Europa League”, opende de 62-jarige Spanjaard. “We hebben daarin de finale gehaald. Tegenstander Roma is een defensief zeer sterke ploeg, ze hebben bovendien niet veel kansen nodig om te scoren. Het is een moeilijk team om tegenover te staan, ze spelen graag erg laag. Ik denk niet dat wij de favoriet zijn. En als dat wel zo is kan het me niet schelen. Het wordt anders dan tegen Manchester United of Juventus. Maar wij gaan met onze zelfde wapens proberen ook Roma te verslaan.”

Mendilibar heeft bij Sevilla nog een contract tot eind juni. “Maar met mijn verdere toekomst ben ik momenteel niet bezig”, gaf hij aan. “Ik heb voor een korte periode getekend. Ik ben enkel bezig met deze finale en zondag de laatste speeldag van La Liga bij Real Sociedad. Ik maak me geen zorgen, ik geniet van deze job. Elke wedstrijd begin ik met het idee om te winnen. Ik denk niet dat de wedstrijd van morgen doorslaggevend is voor mijn toekomst.”