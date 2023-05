Acht keer goud, twaalf keer zilver en acht keer brons: Limburgse gymnasten schitteren op BK’s turnen

Twee gymnasten behaalden dubbel eremetaal. Chloë Huysmans (Palfit Paal) sprong bij B-11-jarigen op zowel de trampoline als de dubbele minitrampoline naar goud. Kobie Indeherberg (Gym ’90 Beringen) veroverde goud op de trampoline en was goed voor zilver in het synchroonspringen op de trampoline. In het tumbling bij de A-12-jarigen was er een volledig Limburgs podium met Sofie Placido en Mirthe Smeets (beiden Desem-Harop Genk) en Olivia Smeysters (Olympia Zonhoven) op één, twee en drie. Erika Pinxten van Sta Paraat Hasselt, de gedoodverfde Limburgse troonopvolgster van Nina Derwael, pakte haar eerste Belgische seniorestitel in het toestelturen. Ook Kyana Schepers (Olympia Houthalen) was andermaal de beste Belgische gymnast bij de juniores. Opkomend talent Mie De Wilde (TK Bilzen) won goud bij A-13-jarigen. Het Desem-Harop Genk-duo met Tatyana Moors en Amber Przybylak won het pleit bij B-11-18-jarigen.