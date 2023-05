Genk, Lanaken, Bilzen

Het geloof bij de supporters van KRC Genk was eigenlijk al grotendeels weggeëbd. Tot afgelopen zondag het ideale scenario werd geschreven en voor blauw-wit plots weer een kans op het kampioenschap in de lucht hangt. We maten de titelkoorts op bij de aanhang. “De hoop is er, maar we blijven nuchter.”