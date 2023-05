Olivier Vandecasteele samen met zijn moeder ontvangen door koning Filip

Vier dagen na zijn thuiskomst is Olivier Vandecasteele dinsdag op visite geweest in het paleis van Laken. Vandecasteele, die vrijdag werd vrijgelaten na 455 dagen gevangenschap in een Iraanse gevangenis, had er een hartelijke ontmoeting met koning Filip. Ook zijn moeder was erbij.

Het zijn drukke en emotionele dagen voor Olivier Vandecasteele. Vrijdagavond kon hij eindelijk zijn familie en vrienden weer in de armen sluiten. Nog geen vier dagen later werd hij verwacht op het paleis voor een ontmoeting met koning Filip. Onderweg van Oman naar België had Vandecasteele al telefoon gekregen van de koning met de vraag of hij op bezoek wou komen.

Olivier Vandecasteele en zijn moeder kwamen de oprijlaan van het kasteel van Laken opgereden met een halfuur vertraging . Ze stonden immers eerst aan het verkeerde koninklijk paleis, dat van Brussel. Vandecasteeles moeder zat aan het stuur.

Anderhalf uur gesproken

Vandecasteele kreeg dinsdagnamiddag de kans om zijn verhaal te doen in het Koninklijk Paleis. Het onderhoud met de vorst duurde anderhalf uur. Koning Filip had Vandecasteele uitgenodigd omdat hij zijn steun wou uitspreken aan Vandecasteele zelf, nu hem een herstel wacht na de maandenlange opsluiting. Voorts wenste de koning zijn waardering uit te spreken aan de familie voor de manier waarop die met de situatie is omgegaan, klinkt het bij het Paleis.

Het staatshoofd heeft zich tijdens het wekelijks overleg met premier Alexander De Croo (Open VLD) gedurende die 455 dagen regelmatig geïnformeerd over de situatie van Vandecasteele. Of koning Filip uiteindelijk een rol gespeeld heeft bij de vrijlating en zo ja welke rol, is onduidelijk.

De overdracht van Vandecasteele aan een Belgische delegatie gebeurde vrijdagochtend in Oman, in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Eerder belde koning Filip de sultan van Oman om hem te bedanken voor de rol die hij gespeeld heeft om de situatie op te lossen.

