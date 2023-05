In de aanloop naar de bloedstollende laatste speeldag van de titelstrijd leggen we elke dag een pertinente vraag voor aan één van onze vier huisanalisten. Vandaag buigt Thomas Chatelle zich over de vraag welke middenvelder het meest onmisbaar is voor zijn team: Bryan Heynen (KRC Genk), Teddy Teuma (Union) of Calvin Stengs (Antwerp)?