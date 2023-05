Leuven Bears mag vakantiekoffers pakken na Spirou-zondvloed in derde kwart: “We hebben nog gepoogd om onder hun wurggreep uit te komen, maar het mocht niet meer baten”

Voor de rust had Bears in de Spiroudôme nochtans het overwicht en had Spirou meer dan de handen vol met John Fulkerson en zijn maats, waardoor Leuven ging rusten met een zorgvuldig opgebouwde 31-35. Het was echter erna dat de mannen van Eddy Casteels zich in no time zouden laten ringeloren.

In het derde luik (31-9) ontwaakte de Spiroudôme en bleek er geen kruid gewassen tegen de dynamiek en het vernuft van de Karolo’s onder impuls van het onhoudbare duo Makwa (Q3, 14 punten) en Jackson (Q3, 10 punten). Van 31-35 ging het algauw naar 36-35 over 49-37 naar 62-44.

31-9 in tien dolle derdekwart-minuten en Leuven was opgerold. Makwa en co. veegden de vloer aan met de bezoekers en deden Leuven quasi volledig uit de match verdwijnen, bewezen ook de statistieken. Bears vond maar geen oplossing tegen het kwieke spel van zijn tegenstander. Casteels wist zich geen raad met de stomende pletwals en Pritzl wou het in zijn eentje forceren, maar leed knullig balverlies en de korf viel aan de overkant. Tekenend voor het spelbeeld waarin de ondergang van Leuven werd geluid.

In het slotkwart (17-28) wist Leuven nog een vuist te maken die de 18 punten achterstand naar 7 punten terugbracht, maar dat was too little, too late tegen een Charleroi dat in het derde luik zo verschroeiend hard de wet had gedicteerd dat het daarmee ook de seizoenslichten uitdeed voor de Leuvenaren.

Thibault Vanderhaegen: “Charleroi greep ons bij de keel na de rust. We hebben nog wel even gepoogd om onder die wurggreep uit te komen, maar zijn gestrand op zeven punten. Makwa en Jackson bewogen hemel en aarde in een voor ons desastreus derde kwart. Ook voor mezelf kan ik eind dit seizoen niet tevreden zijn: ik ben nog steeds zoekende naar mijn beste vorm na de handblessure die mijn seizoen lange tijd hypothekeerde.”

Het bilan voor Bears dit seizoen: Leuven grijpt naast een kwartfinale BNXT, nadat het eerder door toedoen van Kangoeroes Mechelen naast de halve finales van de nationale play-offs had gegrepen. Ook Elite Gold bleek dit seizoen – in tegenstelling tot het vorige – te hoog gegrepen en werd verruild voor Elite Silver, waar Leuven het er wel feilloos – lees: ongeslagen – van afbracht. Ook in het bekerverhaal greep Leuven naast een halve finale, toen bleek Antwerp Giants te sterk.