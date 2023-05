VIDEO. Kijken en genieten: Ons Jabeur zorgt met ‘vliegend’ dropshot voor punt van de dag op Roland Garros

Ons Jabeur plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde van Roland Garros. Het zevende reekshoofd was in twee sets te sterk voor Lucia Bronzetti: 6-4, 6-1. Onderweg liet de flamboyante Tunesische een fantastisch punt zien. Jabeur sprong in de lucht na een hoge bal van de Italiaanse en pakte vervolgens uit met een magistraal dropshot, tot jolijt van het tennispubliek.