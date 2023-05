Max Verstappen ziet een hoofdingenieur Rob Marshall overstappen naar McLaren

Rob Marshall (55) mag pas met Nieuwjaar beginnen bij zijn nieuwe baas, maar uiteraard wordt de Brit tijdens zijn opzegperiode al geweerd uit zijn huidige functies. Zijn jobtitel bij Red Bull luidde ‘Chief Engineering Officer’, een bredere rol waaronder ook de nieuw opgerichte motorenafdeling viel. Marshall was al aan boord tijdens de eerste glorieperiode van Red Bull, toen het team vier jaar domineerde met Sebastian Vettel. Daardoor was hij betrokken bij de wereldtitels van Fernando Alonso bij Renault. Een ingenieur met een indrukwekkend palmares dus.

Bij McLaren wordt hij ‘Technical Director, Engineering & Design’. Hij zal samenwerken met aerospecialist Peter Prodomou en David Sanchez (onlangs weggekocht bij Ferrari), rechtstreeks onder teamhoofd Andrea Stella (ook ex-Ferrari). Daarmee heeft McLaren stilaan een indrukwekkend technische departement verzameld.

“We zijn een team met de ambitie om voor kampioenschappen te vechten, maar de voorbije seizoenen was geen opwaartse trend zichtbaar op de baan. De laatste maanden werken we hard om die trend om te keren. We willen ons versterken wat mensen en expertise betreft, parallel met de upgrade van onze faciliteiten”, aldus Stella. McLaren bouwt momenteel aan een nieuwe windtunnel - de huidige is al buiten werking sinds de tijd dat Stoffel Vandoorne voor het team reed - en krijgt ook eindelijke een topsimulator.