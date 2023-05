Hoe overwin je een lichamelijke handicap? Of straffer nog: hoe maak je van een fysieke beperking een kwaliteit? Vraag het Christof Stieglitz. Hij werd geboren met een verlamde linkerarm, maar onder de naam Bauer maakt hij in het Londense worstelcircuit furore als The One Armed Bandit. “Mijn ultieme ambitie is Japan.”