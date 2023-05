Geraint Thomas hint naar nieuwe grote ronde in 2023, maar is wel even van de kaart: “Ik kon maar een half biertje op!”

Als hij hersteld is van een slopende Ronde van Italië. “Ik ben een gebroken man om eerlijk te zijn”, zei Thomas in zijn podcast Watts Occuring. “Het is niet dat we een gekke nacht hebben gehad, maar het lichaam zegt gewoon stop. Ik kon maar een half biertje op omdat mijn maag zo omgekeerd was van alle gels in de laatste week van de Giro. De klimtijdrit? Ik voelde het anderhalve kilometer voor de top, ik kon niet blijven pushen. Dat was wel een moment dat ik even shit dacht.”

Gelukkig was de sfeer binnen zijn ploeg geweldig. “Het was het beste grote ronde team, vooral qua vibe. Alle acht de jongens waren geweldig. Dus daar was ik nog het meeste teleurgesteld over: dat ik het niet heb kunnen afmaken. Laurens De Plus heeft veel respect voor Jumbo-Visma, omdat hij er gereden heeft. Hij zei: Rohan Dennis wordt beter. Maar toen vertelde ik hem: Hij kan jou nog niet aan.”

En nu? “Een weekje met de familie, met misschien twee koffieritjes. De Britse kampioenschappen zijn mijn volgende koersen. Ook het WK is een groot doel, omdat het in Groot-Brittannië is, en mogelijk de Vuelta nog. Maar dat zien we nog wel.”