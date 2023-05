Thibau Nys glundert na succesvolle Ronde van Noorwegen: “Hier kunnen we op voortbouwen”

Zondag snelde de 20-jarge Nys autoritair naar ritwinst. In de slotetappe moest hij tevreden zijn met een negende plaats.

“Ik denk dat het best een mooie parcours was, maar in de finale was het zo hectisch”, klinkt het. “Ik had het gevoel dat iedereen met frisse benen de finale in kwam, wat zorgde voor veel chaos en volle bak koersen vanaf het begin van de lokale ronden tot het einde. Daarna was het volle aandacht voor de finish. Het was best lastig om met het hele team op je plek te blijven door alle krappe bochten en het was lastig om in een lijn te blijven. In de laatste twee kilometer verloor ik het wiel van Jasper (Stuyven, red.) en ik zei hem dat hij voor de aanval moest gaan zoals we in de meeting hadden gepland, maar hij kreeg niet veel ruimte. Dus ik probeerde naar voren te komen en het in de sprint te proberen, maar ik zat iets te ver naar achteren.”

Nys moest in het klassement enkel INEOS-talenten Ben Tulett en Magnus Sheffield voor zich dulden. “Ik denk dat we blij mogen zijn met de afgelopen vier dagen hier. Ik heb veel geleerd, ik heb wat fouten gemaakt, maar ook veel goede dingen gedaan. Hier kunnen we op voortbouwen. Het is een mooie stap in mijn carrière.”