Dat is pas trainen voor de Tour: Julian Alaphilippe neemt zoontje Nino zelfs bergop mee op pad

Julian Alaphilippe is in volle voorbereiding op de Tour de France. Tussendoor is de Fransman van Soudal Quick-Step echter ook papa van Nino. De gewezen wereldkampioen ging dinsdag dan ook samen met z’n bijna driejarig zoontje en vrouwlief Marion Rousse op pad. En wie mocht de kar trekken, zelfs bergop? Alaphilippe natuurlijk, met de glimlach.