Elise Mertens hoopt op beterschap bij service in tweede ronde Roland Garros: “Plan A moet werken”

Het duel begint om 11 uur. Het wordt de tweede confrontatie tussen de 27-jarige Mertens en de 21-jarige Osorio, die als ‘lucky loser’ werd opgevist voor de hoofdtabel. Vorig jaar stonden ze tegenover elkaar in de eerste ronde van Wimbledon. De Colombiaanse gaf toen op in de derde set bij een 4-2 achterstand.

“Ik weet dat ik mijn spel moet verbeteren”, zei Mertens na haar overwinning in de eerste ronde tegen de Slovaakse Viktoria Hruncakova (WTA-136), een andere ‘lucky loser’ uit de kwalificatierondes. “Maar ik heb twee dagen om eraan te werken en het kan alleen maar beter worden”, voegde ze eraan toe. Mertens was in de eerste ronde het minst tevreden over haar opslag. Het opslagpercentage bij de eerste service van de Belgische nummer een bedroeg slechts 46 procent en ze sloeg ook elf dubbele fouten. “Ja, de opslag ging echt moeizaam. Ik had ook niet veel gevoel bij mijn slagen en ik was een beetje te ver van mijn baseline. Ik weet dat ik door mijn verdediging en mijn vechtlust altijd een plan B heb, maar het is plan A dat de komende wedstrijden moet werken.”

Mertens treft bij winst in de tweede ronde de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-3) en de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-37).