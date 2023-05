Volkswagen Golf al vier keer bekrast aan station van Tongeren

Thibault, die zelf in Voort (Borgloon) woont, durft zijn auto intussen niet meer te gebruiken om zijn vriendin in Tongeren te bezoeken. Zijn Golf werd al viermaal bekrast. “In augustus werd er achteraan rechts een streep van 20 cm in de lak gekrast. In september was het opnieuw prijs en in oktober werd de linkerflank van voor tot achter bekrast”, zucht Thibault. Hij deed telkens aangifte bij de politie en hoopte dat de bewakingscamera’s aan het station de dader zouden helpen ontmaskeren. Maar de politie moest hem ontgoochelen, want de camera’s functioneren niet.

Thibault liet de schade herstellen, maar moest zelf opdraaien voor de franchise van 400 euro. Vorige week sloegen vandalen opnieuw toe, ditmaal op de motorkap van de Golf. Thibault trok naar zijn verzekeringsagent. Die contacteerde de politie, maar kreeg daar te horen dat de camera’s nog niet hersteld zijn. De politie patrouilleert frequenter in de stationsbuurt om de dader te kunnen betrappen. “Als dit blijft duren, is de kans groot dat de verzekeringsmaatschappij mij niet langer als klant wil, ook al ben ik niet verantwoordelijk voor de schadegevallen.”

“Omdat de vandalenstreken telkens ’s nachts gepleegd worden, heb ik al eens een hele nacht tevergeefs de wacht gehouden aan het raam van mijn vriendin”, zegt Thibault. Hij vermoedt dat zijn gepersonaliseerde nummerplaat misschien vandalisme aantrekt en daarom leent hij voorlopig de pick-up van zijn moeder om naar Tongeren te komen. (Dirk Roefflaer)