Remco Evenepoel kent zijn opvolger: Warre Vangheluwe (21) houdt ploegmaat Tim Merlier van de zege in Gullegem Koerse

Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) heeft dinsdag de 79e editie van Gullegem Koerse, een profkoers op de nationale kalender, gewonnen. De 21-jarige was na 18 ronden of 160,2 kilometer in en rond de deelgemeente van Wevelgem isneller dan zijn teamgenoot en Belgisch kampioen Tim Merlier, die de pelotonsprint won. Timothy Dupont eigende zich de laatste podiumplaats toe.